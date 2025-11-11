  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১১ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৩:২৩ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৬ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি

> ফজর-০৪:৫২ মিনিট।

> জোহর-১১:৪৩ মিনিট।

> আসর-০৩: ৩৯ মিনিট।

> মাগরিব-০৫:১৬ মিনিট।

> ইশা-০৬: ৩২ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়-৬:১০ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত-৫:১৫ মিনিট।

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো—

বিয়োগ করতে হবে—

চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—

খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

