নামাজের সময়সূচি: ১১ নভেম্বর ২০২৫

আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৬ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
> ফজর-০৪:৫২ মিনিট।
> জোহর-১১:৪৩ মিনিট।
> আসর-০৩: ৩৯ মিনিট।
> মাগরিব-০৫:১৬ মিনিট।
> ইশা-০৬: ৩২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়-৬:১০ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত-৫:১৫ মিনিট।
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ওএফএফ/এমএমকে