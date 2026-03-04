ইসরায়েলে রকেট ছোড়ায় লেবাননে ১২ হিজবুল্লাহ যোদ্ধা আটক

ইসরায়েলে রকেট ছোড়ায় লেবাননে ১২ হিজবুল্লাহ যোদ্ধা আটক
লেবাননের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে রকেট ও ড্রোন ছোড়ার অপরাধে লেবাননের সেনাবাহিনী ১২ জন হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকে আটক করেছে। খবর আল জাজিরার।
লেবানিজ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন জানিয়েছে, একটি তল্লাশিচৌকিতে ওই ১২ হিজবুল্লাহ সদস্যকে সেনাবাহিনী আটক করে। তবে, এ বিষয়ে তারা বিস্তারিত কিছু বলেনি।
এ ব্যাপারে হিজবুল্লার পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে লেবাননের আল-জাদীদ টিভি বলেছে, সামরিক আদালতের সরকারি কমিশনার বিচারক ক্লড ঘানেম রকেট ও ড্রোন ছোড়া এই হিজবুল্লাহ সদস্যদের আটকের আদেশ দেন।
এরপর, লেবানিজ সেনাবাহিনী সিদন জেলায় দক্ষিণ লেবানন থেকে আসা যানবাহন তল্লাশির জন্য একটি চৌকি স্থাপন করে এবং সিদনের আওয়ালি তল্লাশিচৌকিতে কড়াকড়ি আরোপ করে।
এএমএ