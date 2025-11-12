নামাজের সময়সূচি: ১২ নভেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ১২ নভেম্বর ২০২৫
আজ বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ২৭ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
> ফজর-০৪:৫৩ মিনিট।
> জোহর-১১:৪৩ মিনিট।
> আসর-০৩:৩৮ মিনিট।
> মাগরিব-০৫:১৫ মিনিট।
> ইশা-০৬:৩২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়-৬:১১ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত-৫:১৪ মিনিট।
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
