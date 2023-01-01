  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ৬ জানুয়ারি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪০ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি

আজ মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ২২ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ১৬ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৫:২৪ মিনিট।
> জোহর- ১২:০৫ মিনিট।
> আসর- ৩:৫০ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৭ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪৬ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৬:৪২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২৬ মিনিট।

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো—

বিয়োগ করতে হবে—

চট্টগ্রাম: −০৫ মিনিট
সিলেট: −০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—

খুলনা: +০৩ মিনিট
রাজশাহী: +০৭ মিনিট
রংপুর: +০৮ মিনিট
বরিশাল: +০১ মিনিট

(সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

