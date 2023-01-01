নামাজের সময়সূচি: ৬ জানুয়ারি ২০২৬

নামাজের সময়সূচি: ৬ জানুয়ারি ২০২৬
আজ মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ২২ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ১৬ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৫:২৪ মিনিট।
> জোহর- ১২:০৫ মিনিট।
> আসর- ৩:৫০ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৭ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪৬ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:৪২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২৬ মিনিট।
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো—
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: −০৫ মিনিট
সিলেট: −০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: +০৩ মিনিট
রাজশাহী: +০৭ মিনিট
রংপুর: +০৮ মিনিট
বরিশাল: +০১ মিনিট
(সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
