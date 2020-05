কানাডায় প্রথমবারের মতো মাইকে আজান!

কানাডার অটোয়া, টরেন্টো, এডমন্টন ও হ্যামিল্টন শহরে রয়েছে অনেক মসজিদ। এসব মসজিদে নিয়মিত আজান ও নামাজ হলেও মাইকে কখনও আজান দেয়া হয় না। মহামারি করোনার এ সময়ে রমজান উপলক্ষে এবারই প্রথম দেশটির মসজিদে মাইকে আজান দেয়ার অনুমতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সিবিসি নিউজসহ অনেক গণমাধ্যমই এ সংবাদ প্রকাশ করেছে।

পবিত্র রমজান উপলক্ষে কানাডিয়ান প্রশাসন মাইকে আজানের এ অনুমতি দিয়েছে। ফলে অটোয়া, টরেন্টো, এডমন্টন ও হ্যামিল্টন শহরের বিভিন্ন মসজিদের মাইকে জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজের আজান দেয়া হচ্ছে। তবে এ সুযোগ শুধু রমজান মাসেই থাকছে। রমজান মাস শেষ হলে মাইকে আজান দেয়ার এ সুযোগ থাকবে না বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

টরেন্টোর মসজিদে ওমর-এ মহামারির এ সময়ে রমজানে প্রথম মাইকে আজান দেয়া হয়। মসজিদটির ইমাম হাজি আবু বকর এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন এ অনুমতিতে আমরা খুবই খুশি।

ইমাম হাজি আবু বকর আরও জানান, ডোনল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের পূর্বদিকে ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত মদিনা মসজিদেও গত সপ্তাহ থেকে নামাজের সময় আজান প্রচার করা হচ্ছে।

