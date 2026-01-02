  2. জাতীয়

পল্লবীতে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
পল্লবীতে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার ৩

রাজধানীর পল্লবীতে দুটি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১১ রাউন্ড গুলিসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। র‍্যাব বলছে, গ্রেফতার তিনজন দীর্ঘদিন ধরে মিরপুর ও আশপাশের এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদাবাজিসহ অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে মিরপুর-১ পাইকপাড়া এলাকায় সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র‍্যাব-৪ এর মিডিয়া অফিসার মেজর মোহাম্মদ আবরার ফয়সাল সাদী।

গ্রেফতাররা হলেন- ফাইজুর রহমান মুক্তি ওরফে ডন (৫৫), শাকির আহম্মেদ সুমন ওরফে হকি সুমন (৪৫) এবং গোলাম মোস্তাফা কামাল বাপ্পি ওরফে শুটার বাপ্পি (৪৫)।

আবরার ফয়সাল সাদী বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য র‍্যাব দেশব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দিনগত রাতে র‍্যাব-৪ এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরীর শাহ আলী থানাধীন গোড়ার চটবাড়ি বেড়িবাঁধ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় অবৈধ অস্ত্রধারী তিনজন গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে পল্লবী থানাধীন লালমাটি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

তিনি বলেন, আসামিদের দেওয়া তথ্য মতে অভিযান পরিচালনা করে ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি বিদেশি রিভলবার, ১টি ম্যাগজিন এবং ১১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার ৩

তিনি আরও বলেন, অবৈধ অস্ত্র দিয়ে তারা ঢাকা মহানগরীর মিরপুর, পল্লবী, রূপনগর ও শাহ আলী থানাসহ আশপাশের এলাকার মানুষদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। এছাড়া একই অভিযানে আসামিদের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী বাবু পিচ্চি ওরফে বাবুকে (৩৮) ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে বিভিন্ন থানায় হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অস্ত্র ও মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় পাঠানো হয়েছে বলেও জানানো হয়।

গত ২৯ ডিসেম্বর সজিব ইসলাম ওরফে ভাগ্নে সজিবকে (২২) ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন, ৩ রাউন্ড গুলিসহ আটক করেছিল র‍্যাব-৪।

কেআর/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।