যেসব শর্তে হজ করতে পারবেন ১৮-৬০ বছর বয়সীরা

মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মতো অনুষ্ঠিত হবে হজ। গত বছর বর্হিঃবিশ্বের লোকদের জন্য হজে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে এবার শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত সংখ্যক (৪৫ হাজার) ১৮-৬০ বছর বযসী বিদেশিরা হজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এর জন্য রয়েছে বিশেষ শর্ত। এক নির্দেশনায় এমনটি জানিয়েছেন সৌদি আরবের স্বাস্থ্য ও হজ-ওমরাহ মন্ত্রণালয়।

১৪৪২ হিজরি বছরের হজ প্রটোকল ঘোষণায় সৌদিরহজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় ১৮-৬০ বছর বয়সীদের হজে অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছেন। ফলে ১৮ বছরের নিচে যেমন কেউ হজে যেতে পারবে না। তেমনি ৬০ বছরের বেশি বয়সী কেউও হজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৮-৬০ বছর বয়সীদের প্রধান শর্ত

১. ১৮-৬০ বছর বয়স সীমায় হজে অংশগ্রহণকারীদের সৌদি আরবে যাওয়ার কমপক্ষে ১ সপ্তাহ আগে করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া সম্পন্ন করতে হবে। তবে গ্রহণ করা এ ভ্যাকসিন সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। তা প্রমাণে প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

২. এ বয়স সীমার লোকদের সৌদিতে যাওয়ার ৩ দিন বা ৭২ ঘণ্টা আগে কোভিড-১৯ পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক।

৩. শর্ত অনুযায়ী কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজের প্রমাণপত্র ও করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট সম্পন্নকারীদের যারা সৌদিতে যাবেন, তাদেরকে প্রথম ৩ দিন বা ৭২ ঘণ্টা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। তারপর-

৪. সৌদি আরবেও (দ্বিতীয় বার) পিসিআর টেস্ট করা হবে। সে টেস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট আসার পর কোয়ারেন্টাইন শেষ হলেই কেবল হজের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে ১৮-৬০ বছর বয়সীরা।

এছাড়াও হজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে পবিত্র নগরী মক্কা, মিনা, মুজদালিফা ও আরাফায় অবস্থান গ্রহণের অনেক শর্ত। হারামাইন ডটইনফো এসব শর্তগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

