ইলিয়াস হোসেনের দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টও সরিয়ে দিলো মেটা

ইলিয়াস হোসেনের দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টও সরিয়ে দিলো মেটা
সাংবাদিক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ইলিয়াস হোসেনের ফেসবুকের দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টটিও সরিয়ে দিয়েছে মেটা। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত থেকে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দেখা যাচ্ছে না।
ইনকিলাম মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাতে সাংবাদিক ইলিয়াসের ফেসবুক থেকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা চালাতে উসকানিমূলক একাধিক পোস্ট দেওয়া হয়। পরে ওই প্রতিষ্ঠান দুটিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
শুক্রবার রাত থেকে ইলিয়াসের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ খুজে পাওয়া যায়নি। মেটা ওই আইডি সরিয়ে দেয়। শনিবার দ্বিতীয় আইডি থেকে সক্রিয় হন ইলিয়াস। তবে রাত থেকে ওই অ্যাকাউন্টও দেখা যাচ্ছে না।
এর আগে, মেটা ইলিয়াসের প্রথম আইডি সরিয়ে দেয়। একাধিক গণমাধ্যমেও এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। Centraist Nation Tv এর ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ইলিয়াস হোসেনের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডাউন করে দিয়েছে মেটা। অ্যাকাউন্টটিতে দুই মিলিয়ন (২০ লাখ) ফলোয়ার ছিল।
অপর একটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইলিয়াসের প্রায় ২২ লাখ অনুসারীর ফেসবুক পেজটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
ইএইচটি/বিএ