বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ বিষয়ে কথা বলেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এবার দুর্নীতি দমন কমিশনে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টাটাস দিয়েছেন তিনি। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া স্টাটাসের মাধ্যমে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই দেশের দুর্নীতি দমন কমিশনে এমন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবেন না যারা নামে ভারী, চেহারায় ভারী, সততায় ভারী, ওজনে ভারী, দেখতে ভারী, ডিগ্রিতে ভারী কিন্তু কাজে অথর্ব। এরা বিকলাঙ্গ।’

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, ‘দুর্নীতিবাজ অথর্ব এবং সৎ অথর্ব দিয়ে কোনো কল্যাণ হতে পারে না। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে কবর রচনা করেছে এই অথর্বরা। They are almost dead. এদের মাথা পর্যন্ত কবরে চলে গেছে।’

মিলন লিখেছেন, ‘নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে এরকম অথর্বরা বসে বেতন-ভাতা তুলছে। সৎ অথর্বদেরও বেতন হালাল হয় না।’

সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘দুর্নীতির শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে টাকা পাচারে জড়িত ৪০ শতাংশ আমলা। দুর্নীতিবাজ এবং অথর্ব আমলারাই এই দেশ ধ্বংস করেছে।’

এসইউ/জিকেএস