স্টেডিয়ামে নেই ভারতের পতাকা, যে ব্যাখ্যা দিলো পিসিবি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তৈরি হলো আরও এক বিতর্ক। গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল ভেন্যুগুলোর অন্যতম করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অন্যান্য দেশের পতাকা উড়ানো হলেও নেই ভারতের পতাকা।

সাধারণত আইসিসি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী সবগুলো দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি দেশের সম্মনার্থেই এমন রীতি প্রচলিত। তাহলে পাকিস্তানে কেন ভারতের পতাকা উড়ানো হয়নি, তা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের কৌতূহল, জমেছে প্রশ্নও।

সেটি কি দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার কারণেই করা হয়েছে নাকি অন্য কোনো বিষয়?

প্রশ্নের উত্তর জানতে ভারতের বেসরকারি নিউজ এজেন্সি ‘আইএএনএস’ যোগাযোগের চেষ্টা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে। এরপর পিসিবিতে নিজস্ব সূত্রও পেয়ে যায় তারা। তবে নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি ‘আইএএনএস’।

পিসিবির ওই সূত্র আইএএনএস-কে বলেন, ‘আপনি জানেন, ভারত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এ তাদের ম্যাচ পাকিস্তানে এসে খেলবে না (ভারতের ম্যাচগুলো হবে আরব আমিরাতে)। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে যেসব দেশ খেলবে, (শুধু) তাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।’

এক পর্যায়ে বাংলাদেশের বিষয়টিও উঠে আসে। কারণ, ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে বাংলাদেশেল লাল-সবুজ পতাকাও দেখা যায়নি।

No Indian flag in Karachi: As only the Indian team faced security issues in Pakistan and refused to play Champions Trophy matches in Pakistan, the PCB removed the Indian flag from the Karachi stadium while keeping the flags of the other guest playing nations.



