সাকিবের পর ‘টাইলক্স’ ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর হলেন শোয়েব আখতার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২০ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাকিব আল হাসান ও শোয়েব আখতার

দেশের শীর্ষস্থানীয় কসমেটিকস, স্কিনকেয়ার ও হোমকেয়ার পণ্য উৎপাদনকারী রিমার্ক-হারল্যান গ্রুপের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড টাইলক্সের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা ফাস্ট বোলার ও ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’ খ্যাত শোয়েব আখতার। এর আগে দীর্ঘসময় ধরে এ ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

টাইলক্স দেশের হোমকেয়ার খাতে পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। নতুন বিজ্ঞাপনে ‘ক্লিন মানেই টাইলক্স—টাইলক্স মানেই ক্লিন’ স্লোগান নিয়ে থাকছেন শোয়েব আখতার। টাইলক্স মূলত ঘরবাড়ি ও কর্মপরিবেশকে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। সাধারণ ক্লিনিং প্রোডাক্টের কড়া কেমিক্যাল গন্ধ থাকলেও, টাইলক্সের কোনো পণ্যে তা নেই। এটি বাংলাদেশের একমাত্র ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়া-ফ্রি সারফেস ক্লিনিং রেঞ্জ।

টাইলক্স ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যেই শোয়েব আখতারকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত করেছেন রিমার্ক কর্তৃপক্ষ। ক্রিকেট জগতে গতি, শক্তি ও আগ্রাসী মানসিকতার প্রতীক হিসেবে খ্যাত শোয়েব আখতার ব্র্যান্ডের মূল বার্তার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করছেন তারা। ঢাকা ক‍্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি রিমার্ক-হারল্যানের অন্যান্য ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও কাজ করবেন শোয়েব আখতার।

নতুন দায়িত্ব নিয়ে শোয়েব আখতার বলেন, ‘পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি এখন শুধু অভ্যাস নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘর বা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা সুস্থ থাকার প্রথম শর্ত। টাইলক্সের মতো সারফেস ক্লিনিং ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ফিটনেস ও পরিচ্ছন্নতার বিষয় সবসময় গুরুত্ব পেতো। সাধারণ মানুষের জীবনের জন্যও এ বিষয়গুলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। টাইলক্স সেই সচেতনতার বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।’

ব্র্যান্ডের লক্ষ্য ও দর্শনের সঙ্গে নিজের ভাবনার মিল রয়েছে উল্লেখ করে শোয়েব আখতার বলেন, ‘আমি এমন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতে চাই, যাদের পণ্যের বাস্তব ব্যবহার ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।’

টাইলক্সের চিফ বিজনেস অফিসার মারুফুর রহমান বলেন, ‘সাকিব আল হাসানের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্র্যান্ডের বিশেষ পরিচিতি বাড়বে। কিংবদন্তি ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের মতো আন্তর্জাতিক তারকা টাইলক্সের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ায় পণ্যের গুণগতমানের কারণে এটি আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপক জনপ্রিয় হবে বলে আমরা আশা করি।’

রিমার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল আলম বলেন, ‘টাইলক্স হাউজহোল্ড সারফেস ক্লিনিংয়ের জন্য এমন একটি সমাধান যা শুধু পরিষ্কার রাখে না, পরিবেশকেও সুরভিত রাখে—যা এক কথায় ‘অলরাউন্ডার’। রিমার্কের এ পণ্য প্রস্তুত হচ্ছে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ও পরিবেশবান্ধব ফ্যাক্টরিতে।’

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শোয়েব আখতার তার দুর্দান্ত গতি বোলিংয়ের জন্য আলাদা পরিচিতি অর্জন করেছেন। অন্যদিকে, সাকিব আল হাসান ছিলেন টাইলক্সের ব্র্যান্ড ইমেজ গড়ে তোলার অন্যতম মুখ। নতুন এ পরিবর্তনের মাধ্যমে টাইলক্স তাদের ব্র্যান্ডিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

