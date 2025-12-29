চ্যাম্পিয়নদের জালে ৮ গোল বিকেএসপির মেয়েদের

চ্যাম্পিয়নদের জালে ৮ গোল বিকেএসপির মেয়েদের
সাবিনা-কৃষ্ণাদের নিয়ে গত মৌসুমে নারী ফুটবল লিগ বাজিমাত করেছিল নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্লাবটি। তবে চ্যাম্পিয়ন করা সেই মেয়েদের এবার রাখতে পারেনি দলটি।
সাদামাটা একটা দল তৈরি করে সোমবার থেকে শুরু হওয়া নারী লিগ শুরু করে প্রথম ম্যাচেই তারা বিধ্বস্ত হয়েছে নবাগত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) কাছে। কমলাপুুর স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নদের ৮-০ গোলে হারের লজ্জা দিয়েছে বিকেএসপির মেয়েরা।
বিকেএসপি প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে করে আরো পাঁচটি। আইরিন খাতুনের দেওয়া গোলে ২২ মিনিটে এগিয়ে যায় বিকেএসপি। ২৭ মিনিটে আলমিনা ও ৩৩ মিনিটে অয়ন্ত বালা মাহাতো গোল করলে বিকেএসপি প্রথমার্ধে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে।
বিকেএসপি দ্বিতীয়ার্ধের ৫ গোল করে শেষ পনের মিনিটে। ৭৫ মিনিটে প্রতীমা মুন্দা, ৮১ মিনিটে রিয়ার গোল বিকেএসপিকে নিয়ে যায় বড় জয়ের দিকে। ৮৩ ও ৮৭ মিনিটে ফাতেমা আক্তার গোল করলে বিকেএসপির লিড আসে ৭-০ গোলে। ইনজুরি সময়ে উম্মে কুলসুম করেন দলের অষ্টম গোল।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি প্রথমবারের মতো চালু হওয়া সাফ ক্লাব কাপে খেলেও বিধ্বস্ত হয়েছিল। বরাবরই সাদামাটা দল গঠন করে লিগে অংশ নেওয়া নাসরিন গত মৌসুমে বসুন্ধরা কিংস না খেলায় সেই দলের তারকা ফুটবলারদের নিয়েছিল। আর তাতেই তাদের ঝুলিতে যোগ হয় প্রথম শিরোপা। এবার নাসরিন যেন ফিরে গেলো তাদের অতীতে।
চ্যাম্পিয়ন দল মাঠে নেমে এভাবে নাস্তানাবুদ হওয়ার ঘটনা কমই আছে দেশের ফুটবলে। অন্যদিকে বিকেএসপি প্রথম ম্যাচেই আভাস দিয়েছে তারা শিরোপার জন্যই নারী লিগে নাম লিখিয়েছে।
আরআই/এমএমআর