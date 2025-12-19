বিগ ব্যাশ
রান তাড়ায় ইতিহাস, পার্থকে স্তব্ধ করে দিলো ব্রিসবেন
বিগ ব্যাশে পার্থ স্কর্চার্সদের বিপক্ষে রেকর্ড রান তাড়ার ইতিহাস গড়েছে ব্রিসবেন হিট। পার্থের ছুঁড়ে দেওয়া ২৫৭ রানের পাহাড় সমতুল্য লক্ষ্য এক বল হাতে রেখেই টপকে গেছে ব্রিসবেন ৮ উজাতেহাতে রেখে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) পার্থের ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছে দুই দলের ব্যাটাররা। প্রথমে স্কর্চার্স ৬ উইকেটে ২৫৭ রানের লক্ষ্য দাঁড় করায় ব্রিসবেনের বোলারদের তুলোধুনো করে। ৩৮ বলে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন ফিন অ্যালেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন কুপার কনোলি। এ দুজন মিলে ১৪ ছক্কায় দ্বিতীয় উইকেটে ৬৪ বলে ১৪২ রানের বিধ্বংসী জুটি গড়েন।
রান তাড়ায় করতে নেমে প্রথম বলেই কলিন মুনরোর উইকেট হারায় ব্রিসবেন হিট। পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুইনি চোটে পড়ে ব্যাটিং করতে না পারায়। এরপরও পার্থকে স্তব্ধ করে দেন ম্যাট রেনশ ও জ্যাক উইল্ডারমুথের রেকর্ড জুটি।
দুজনের ব্যাটেই আসে বিধ্বংসী শতক। রেনশ খেলেন ৫১ বলে ১০২ রানের ইনিংস। মারকুটে ব্যাটিংয়ে ৯ ছক্কা ও ৫টি চার মারেন তিনি। ওপেনিংয়ে নামা উইল্ডারমুথ অপরাজিত ছিলেন ৫৪ বলে ১১০ রানের ইনিংস খেলে। তিনিও চার-ছয় মারেন রেনশ’র সমান।
দুজনের ২১৩ রানের জুটি বিবিএলের সর্বোচ্চ পার্টনারশিপের রেকর্ড। এক সময় অসম্ভব মনে হওয়া লক্ষ্য এক বল বাকি থাকতেই টপকে যায় করে হিট। দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে সর্বোচ্চ ৫১৫ রানের রেকর্ডও হয়েছে।
শতক আদায়ের পর রেনশ রান আউট হলেও থামেননি উইল্ডারমুথ। জয়সূচক রান আসে তার ব্যাট থেকেই। পার্থ ও ব্রিসবেন পুরো ম্যাচে সমান ১৮টি করে ছক্কা হাঁকায়, যা বিবিএলের ইতিহাসে আরও একটি নতুন নজির।
এর আগে, বিগব্যাশে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড ছিল ২৩০। হোবার্ট হারিকেন্সের বিপক্ষে ২০২৩ সালে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স গড়ে এই রেকর্ড।
আগে ব্যাটিং করা স্কর্চার্সের পাহাড়সম লক্ষ্য যে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ব্রিসবেন হিট টপকে যাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।
আইএন