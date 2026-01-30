  2. খেলাধুলা

দেশে ফিরে সংবর্ধনা পেলেন ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন মেয়েরা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:০২ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
সাফ নারী ফুটসালে ইতিহাস গড়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার ও মাসুরা পারভীনরা দক্ষিণ এশিয়ার নতুন এই টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দিয়েছে বাফুফে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দল পৌঁছালে বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিমের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তারা মুখে মিষ্টি আর হাতে ফুল দিয়ে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানান।

বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে করে সাবিনা-কৃষ্ণাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরঝিলে। সেখানে এম্ফি থিয়েটারে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এই টুর্নামেন্ট নারী ও পুরুষ দুই বিভাগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছেলেরা ৭ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে ফিরেছে। আর মেয়েরা প্রথম আসরের ট্রফি জিতে করেছে ইতিহাস।

