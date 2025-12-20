  2. খেলাধুলা

বিপিএলের ম্যাচের সময় পরিবর্তন

প্রকাশিত: ১১:৪০ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বাদশ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচের সময়ে পরিবর্তন এনেছে বিপিএল কর্তৃপক্ষ।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ম্যাচটি দুপুর ২টার পরিবর্তে শুরু হবে বিকেল ৩টায়।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শনিবার এটা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে আসরের বাকি ম্যাচগুলো পূর্বনির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম সেশন চলবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ২০ মিনিটের বিরতির পর দ্বিতীয় সেশন শুরু হবে ৪টা ৫০ মিনিটে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে।

একই দিনের পরের ম্যাচের সময়ও পেছানো হয়েছে। ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে। এই ম্যাচের প্রথম সেশন চলবে রাত ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। ২০ মিনিটের বিরতি শেষে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে শুরু হবে দ্বিতীয় সেশন, যা চলবে রাত ১১টা ৫ মিনিট পর্যন্ত।

