নেইমারের গোল, তবুও হার সান্তোসের
ব্রাজিলিয়ান সিরি আ’তে আবারও গোল পেয়েছেন নেইমার। তবে তার দল সান্তোস শেষ মুহূর্তের গোলে পরাজয় এড়াতে পারেনি। ঘরের মাঠে ইন্টারন্যাসিওনালের বিপক্ষে ম্যাচে লড়াই করেও ১-২ গোলে হেরে যায় সান্তোস।
ম্যাচটি ছিল সিরি আ’র সপ্তম রাউন্ডের অংশ। শুরু থেকেই দু’দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও বিরতির পরপরই ম্যাচে এগিয়ে যায় ইন্টারন্যাসিওনাল। ৪৬তম মিনিটে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতি গোলে তারা লিড নেয়।
এরপর ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টা করে সান্তোস। ৫৬তম মিনিটে পেনাল্টি পায় তারা এবং নির্ভুলভাবে তা কাজে লাগান নেইমার। শান্তভাবে স্পট কিক থেকে গোল করে সমতা ফেরান তিনি।
এটি চলতি মৌসুমে নেইমারের তৃতীয় গোল, সঙ্গে রয়েছে একটি অ্যাসিস্ট। মাঠে তার পারফরম্যান্স দলকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।
ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে জয় ছিনিয়ে নেয় ইন্টারন্যাসিওনাল। অতিরিক্ত সময়ে (৯০+৫ মিনিটে) গোল করে তারা ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে।
এই পরাজয়ের পর ৭ ম্যাচ শেষে সান্তোসের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৬ এবং তারা অবস্থান করছে লিগ টেবিলের ১৬তম স্থানে।
অন্যদিকে, নেইমারের পারফরম্যান্স আবারও জাতীয় দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি এখনও ব্রাজিলের সম্ভাব্য স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে আছেন। ৬৬ বছর বয়সী ইতালিয়ান কোচও সম্প্রতি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের ফাইনাল স্কোয়াডে নেইমারের সুযোগ এখনও পুরোপুরি খোলা রয়েছে।
সব মিলিয়ে ব্যক্তিগতভাবে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স করলেও দলীয় ব্যর্থতায় হতাশ থাকতে হলো নেইমারকে এবং সান্তোসের জন্য লিগে অবস্থান উন্নত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
