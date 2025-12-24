বুলেটপ্রুফ গাড়িতে আফগানিস্তানে চলাফেরা করেন রশিদ

বুলেটপ্রুফ গাড়িতে আফগানিস্তানে চলাফেরা করেন রশিদ
আফগানিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকার নাম রশিদ খান। দেশটির ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় পোস্টার বয় বললেও কোনোভাবে ভুল হবে না। তার জনপ্রিয়তা কেবল আফগানিস্তানে নয়, পুরো ক্রিকেটবিশ্বেই।
জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির আছে কিছু বিড়ম্বনাও। প্রায়ই তাকে পড়তে হয় নিরাপত্তার হুমকিতে। বিশেষ করে আফগানিস্তানে অবস্থান করার সময়। অতি জনপ্রিয়তার কারণে রাস্তায় সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারেন না। ব্যবহার করতে হয় বুলেটপ্রুফ গাড়িও।
ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে খোলামেলা এক আলাপে এ কথা বলেছেন রশিদ খান। তিনি বলেন, ‘আমি আফগানিস্তানে রাস্তায় হাঁটতে পারি না। আমার একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি আছে।’
এতে বিস্ময় প্রকাশ করে পিটারসেন প্রশ্ন করলে রশিদ ব্যাখ্যা করেন, ‘নিরাপত্তার জন্যই এটি দরকার। ভুল জায়গায় ভুল সময়ে থাকা কেউই চায় না। আফগানিস্তানে এটা খুব স্বাভাবিক, সবারই এমন ব্যবস্থা থাকে।’
শৈশবের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন আফগান অধিনায়ক। তিনি জানান, ছোটবেলায় নিরাপত্তাজনিত কারণে তাকে বাইরে খেলাধুলা করতে দেওয়া হতো না। তবু সব বাধা পেরিয়ে আফগানিস্তানের হয়ে খেলা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি রশিদ। ১০৮ ম্যাচে ৬.০৭ ইকোনমিতে তার নামের পাশে উইকেট ১৮২টি। সবমিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫০৪ ম্যাচে রশিদের উইকেট সংখ্যা ৬৮৫ আর ইকোনমি ৬.৫৮।
আইএন