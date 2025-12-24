  2. খেলাধুলা

১৪ বছর বয়সে সেঞ্চুরি ও দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড সূর্যবংশীর

প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৬ বছর পর খেলছেন রোহিত শর্মা, কোহলি ৭ বছর পর। আলোটা থাকার কথা ছিল তাদের দিকেই। কিন্তু এই দুই কিংবদন্তির আলো নিজের দিকে টেনে নিলেন ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি আর দেড়শর বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি।

রাঁচিতে বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের হয়ে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছেন বিহারের হয়ে খেলা এই ব্যাটার। তাতে লিস্ট এ ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন সূর্যবংশী।

১৪ বছর ২৭২ দিনে সেঞ্চুরি করে সূর্যবংশী ভেঙেছেন ১৯৮৬ সালে ১৫ বছর ২০৯ দিনে সেঞ্চুরি করা পাকিস্তানের জহুর এলাহির রেকর্ড। লিস্ট-এ ক্রিকেটে এটি চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দ্বিতীয় দ্রুততম, গত বছর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন আনমোলপ্রীত সিং।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগার্ক ২০২৩ সালে মার্শ কাপে তাসমানিয়ার হয়ে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৯ বলে সেঞ্চুরি করেন, এটাই লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড।

দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় সূর্যবংশী চতুর্থ হলেও এই সংস্করণে দ্রুততম দেড়শ রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছেন বাঁহাতি ওপেনার। মাত্র ৫৯ বলে আজ ১৫০ রান করেন সূর্যবংশী, ভেঙেছেন ২০১৫ সালে এবি ডি ভিলিয়ার্সের ৬৪ বলে ১৫০ করার রেকর্ড।

শেষ পর্যন্ত সূর্যবংশীর ইনিংস থেমেছে ৮৪ বলে ১৯০ রানে। ইনিংসে ছিল ১৬টি চারের সঙ্গে ১৫টি ছক্কা।

