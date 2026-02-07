টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান–নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ–স্কটল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ভারত–যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২, নাগরিক টিভি
অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি
দুর্বার-দুরন্ত
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ইউনাইটেড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উলভস-চেলসি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
ভায়েকানো-ওভিয়েদো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-মায়োর্কা
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
সেভিয়া-জিরোনা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-এলচে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন