টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

পাকিস্তান–নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ–স্কটল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ভারত–যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২, নাগরিক টিভি

অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি
দুর্বার-দুরন্ত
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ইউনাইটেড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভস-চেলসি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

ভায়েকানো-ওভিয়েদো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-মায়োর্কা
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

সেভিয়া-জিরোনা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-এলচে
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন

