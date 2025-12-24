ছিটকে গেলেন আরচার, অ্যাশেজে আরও দুর্দশায় ইংল্যান্ড

ছিটকে গেলেন আরচার, অ্যাশেজে আরও দুর্দশায় ইংল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ায় চলমান অ্যাশেজ সিরিজে ইংল্যান্ডের দুর্দশা যেন কাটছেই না। এবার সাইড স্ট্রেইনের কারণে সিরিজের শেষ দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন দলের সবচেয়ে কার্যকর বোলারদের একজন জোফরা আর্চার। অ্যাডিলেড টেস্টে ৬ উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখানোর পর চোটে পড়েছেন এই পেসার, ফলে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ অভিযান আরও জটিল হয়ে উঠল।
আর্চারের জায়গায় বক্সিং ডে টেস্টে (এমসিজি) দলে ফিরছেন গাস অ্যাটকিনসন। এছাড়া ব্যাটিংয়ে বড় পরিবর্তন এনে তিন নম্বরে জ্যাকব বেথেলকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, বাদ পড়েছেন অলি পোপ।
চার বছরেরও বেশি সময় পর গত জুলাইয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছিলেন আরচার। কনুই ও পিঠের চোট কাটিয়ে ফেরার পর অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনিই ছিলেন ইংল্যান্ডের অন্যতম উজ্জ্বল পারফরমার। এই সিরিজে এখন পর্যন্ত ৯ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি নিচের দিকে রান করে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন তিনি। এমনকি অধিনায়ক বেন স্টোকস আরচারের বোলিংকে ‘অসাধারণ’ বলে প্রশংসা করেছিলেন।
তবে অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সীমিত বোলিংয়ের পর মঙ্গলবার মেলবোর্নে তার স্ক্যান করা হয়। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তিনি ব্রিটেন ফিরে গিয়ে আরও মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যাবেন। স্বস্তির খবর হলো— ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আর্চারকে পাওয়া যাবে বলেই আশাবাদী ইংল্যান্ড। তাই শেষ টেস্টের জন্য আলাদা কোনো বিকল্প ডাকার পরিকল্পনা নেই; ম্যাথু পটস ও ম্যাথু ফিশার প্রস্তুত রয়েছেন।
ইংল্যান্ড চেয়েছিল অন্তত আর্চার বা মার্ক উডের একজন যেন অ্যাশেজের সবগুলো (৫টি) টেস্টেই খেলতে পারেন; কিন্তু বাস্তবে শেষ দুই টেস্টে দুজনকেই পাচ্ছে না দল। পার্থে প্রথম টেস্টে দুজন একসঙ্গে খেললেও উড হাঁটুর চোটে ১১ ওভার বল করার পরই সিরিজ থেকে ছিটকে যান।
চতুর্থ টেস্টে নতুন বলে বোলিংয়ের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন গাস অ্যাটকিনসন ও ব্রাইডন কার্স। স্পিন বিভাগে টানা চতুর্থ টেস্টেও উপেক্ষিত শোয়াইব বশির, যদিও স্টোকস তাকে এখনো ইংল্যান্ডের এক নম্বর স্পিনার বলে দাবি করে আসছেন। অলরাউন্ডার হিসেবে উইল জ্যাকস খেলবেন আট নম্বরে, আর অ্যাডিলেডে পাঁচ উইকেট নেওয়া জশ টাং নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন।
সব মিলিয়ে, ইংল্যান্ডের প্রধান তিন পেসারের সম্মিলিত টেস্ট অভিজ্ঞতা মাত্র ৩৪ ম্যাচ, যা আক্রমণের নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতা— দুটোরই বড় ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬ ইনিংসে একটিও হাফ-সেঞ্চুরি না করা অলিভার পোপকে আবারও অ্যাশেজ থেকে বাদ দেওয়া হলো। এই সিরিজে ছয় ইনিংসে মাত্র ১২৫ রান (গড় ২০.৮৩) করেছেন তিনি। স্টোকসের অধীনে নিয়মিত তিন নম্বরে ব্যাট করা পোপ শেষ ৪৪ টেস্টের মধ্যে ৪১টিতে খেলেছেন, তবে ধারাবাহিক ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারাল টিম ম্যানেজমেন্ট।
তার জায়গায় সুযোগ পাওয়া জ্যাকব বেথেল বক্সিং ডে টেস্টে নিজের পঞ্চম টেস্ট খেলবেন। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক হলেও এখনো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি নেই তার। তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিয়মিত মুখ তিনি এবং গত সেপ্টেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্বও দিয়েছেন।
এই সিরিজে এখনো ৩০ ছুঁতে না পারা বেন ডাকেটকে দলে রাখা হয়েছে, যদিও তার আচরণ নিয়ে ইসিবির তদন্ত চলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে তাকে মাতাল অবস্থায় দেখা গেছে। তবু অধিনায়ক স্টোকস স্পষ্ট জানিয়েছেন, ডাকেটের ওপর তার ‘পূর্ণ সমর্থন’ রয়েছে।
চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ড একাদশ
জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স, জশ টং।
আইএইচএস/