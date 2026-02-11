  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান
বেলা ১১টা ৩০মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
প্যালেস-বার্নলি
রাত ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

অ্যাস্টন ভিলা-ব্রাইটন
রাত ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

ম্যান সিটি-ফুলহাম
রাত ১টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সান্ডারল্যান্ড-লিভারপুল
রাত ২টা ১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এমএমআর/এএসএম

