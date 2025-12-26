মেলবোর্ন টেস্ট
অস্ট্রেলিয়াকে ১৫২ রানে গুটিয়ে ১১০ রানে অলআউট ইংল্যান্ড
বোলারদের পারফরম্যান্সে মুখে হাসি ফুটেছিল ইংল্যান্ডের। তবে সেই হাসি বেশিক্ষণ টিকলো না। অস্ট্রেলিয়াকে ১৫২ রানে গুটিয়ে স্বাগতিকরাও অলআউট হয়ে গেলো মাত্র ১১০ রানে। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪১ রানের লিড পেলো অস্ট্রেলিয়া।
জশ টাঙয়ের তোপে প্রথম ইনিংসে অল্প রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। চা-বিরতির আগে ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে অলআউট হয় অজিরা।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটার ফিফটিও করতে পারেননি। ৯১ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর মাইকেল নেসারের ৩৫ রানের ইনিংসে কোনোমতে দেড়শ পার করে অজিরা। তিনিই শেষ পর্যন্ত ইনিংসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
এছাড়া উসমান খাজা ২৯ আর অ্যালেক্স ক্যারির ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ করেন ৯ রান। তাকে পরিষ্কার বোল্ড করেন জশ টাঙ।
সবমিলিয়ে ৪৫ রানে ৫ উইকেট শিকার ডানহাতি পেসার টাঙয়ের। ২টি উইকেট নেন গুস এটকিনসন।
জবাব দিতে নেমে ১৬ রানে ৪ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। অবস্থা বেগতিক দেখে মেরে খেলে চাপ কমাতে চেষ্টা করেন হ্যারি ব্রুক। অনেকটা সফল হয়েছিলেনও। কিন্তু ৩৪ বলে তার ইনিংসটি ৪১ রানে থামলে ফের ধস নামে।
ইংল্যান্ডের ইনিংসে কেবল হ্যারি ব্রুক, অধিনায়ক বেন স্টোকস (১৬) আর শেষদিকে গুস এটকিনসন (২৮) ছাড়া আর কেউ দুই অংক ছুঁতে পারেননি। ৯১ রানে ৯ উইকেট হারানোর পর এটকিনসনই দলকে একশ পার করে দেন। ২৯.৫ ওভারে ১১০ রানে থামে ইংল্যান্ডের ইনিংস।
অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল নেসার ৪টি আর স্কট বোল্যান্ড নেন ৩টি উইকেট।
