আয়ারল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপে শুভ সূচনা অস্ট্রেলিয়ার

আয়ারল্যান্ডকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপে শুভ সূচনা অস্ট্রেলিয়ার
ইনজুরি জর্জরিত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ শুরু হলো অবশেষে। আয়ারল্যান্ডকে ৬৭ রানে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপে শুভ সূচনা করেছে অসিরা। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে নাথান এলিস ও অ্যাডাম জাম্পার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৬.৫ ওভারে ১১৫ রানে অলআউট হলো আয়ারল্যান্ড।
টস জিতে ব্যাট করতে নামার পর শুরুতেই ট্রাভিস হেডের উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ৬ রান করে অস্ট্রেলিয়ানরা। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়লেও অস্ট্রেলিয়ানরা ১৮২ রানের বিশাল এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। জস ইংলিশ এবং ক্যামেরন গ্রিন জুটি বেধে বিপর্যয় সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। ১৭ বরে ৩৭ রান করেন জস ইংলিশ। ১১ বলে ২১ রান করেন ক্যামেরন গ্রিন।
ম্যান রেনশ ৩৩ বলে ৩৭ রান করে আউট হন এবং অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে অনেকদূর এগিয়ে নেন। ৯ বলে ৯ রান করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মার্কাস স্টোইনিজ ২৯ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার পর আয়ারল্যান্ডের সামনে বড় ইনিংস দাঁড় করিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। ১১ রানে অপরাজিত ছিলেন কুপার কনোলি ও হ্যাভিয়ের বার্টলেট।
আয়ারল্যান্ডের হয়ে ২ উইকেট নেন মার্ক অ্যাডেয়ার। ১টি করে উইকেট নেন ম্যাথিউ রেনশ, জর্জ ডকরেল ও হ্যারি ট্যাক্টর।
জবাব দিতে নেমে শুরুতে অধিনায়ক পল স্টার্লিং ১ বলে ১ রান করেই আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। এরপর হ্যারি টেক্টর কোনো রান না করেই আউট হয়ে যান। ৯ বলে ১২ রান করে আউট হন রস অ্যাডেয়ার। ২৭ বলে ২৪ রান করেন লরকান টাকার। কার্টিস ক্যাম্পার করেন ৪ রান। ২ রান করেন বেন কালটিজ। ২৯ বরে সর্বাচ্চ ৪১ রান করেন জর্জ ডকরেল। ৬ বলে ১২ রান করেন মার্ক অ্যাডেয়ার। শেষ পর্যন্ত ১৬.৫ ওভারে ১১৫ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া।
আইএইচএস/