পার্থকে কাঁপিয়ে রিশাদের ৩ উইকেট

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
গত আসরে ডাক পেয়েও রিশাদের খেলা হয়নি বিগ ব্যাশে। বিপিএলের ব্যস্ততার কারণে সেবার আর যেতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার। তবে এবার বিপিএল বাদ দিয়ে যোগ দিয়েছে হোবার্ট হারিকেন্স শিবিরে।

সেখানে বল হাতে করছেন দলের চাহিদামাফিক পারফরম্যান্সও। তার ভেলকিতেই পার্থ স্কর্চার্সকে ১৫০ রানে আটকে দিয়েছে হোবার্ট। ৪ ওভার বোলিং করে ৩৩ রানে তিনি শিকার করেছেন ৩ উইকেট।

টস জিতে ফিল্ডিং করতে নামে রিশাদের হোবার্ট। রাইলি মেরিডিথ মিচেল মার্শকে শুরুতেই আঘাত হানেন পার্থের দুর্গে। এরপর কুপার কনলিকে ফিরিয়ে আভাস দেন দারুণ কিছুর।

৪৩ রান করে পার্থকে পথ দেখাতে থাকেন ফিন অ্যালেন। তিনি আউট হন মিচেল ওয়েনের বলে। অপর প্রান্তে থাক অ্যারন হার্ডি বিদায় নেন রিশাদের ঘূর্ণিতে। মাত্র ৯ রান আসে তার ব্যাটে।

২৪ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়ে হোবার্টকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে লরি ইভান্স ও নিক হবসন। সেই জুটিও ভেঙে দেন বাংলাদেশের রিশাদ ইভান্সকে ফিরিয়ে।

পুরো ৪ ওভার বোলিং করে ৩৩ রান খরচায় শিকার করেন ৩ উইকেট। পার্থ শেষ পর্যন্ত ২০ ওভার ব্যাটিং করে ৮ উইকেটে ১৫০ রান করতে সক্ষম হয়।

চলমান আসরে ৬ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে আছেন রিশাদ। সমান ৬ উইকেট নিয়ে চারে আছেন সিডনি স্ট্রাইকার্সের জোয়েল ডেভিসও।

