নোয়াখালীর বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম

নোয়াখালীর বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম
বিপিএলের উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সেই ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চট্টগ্রামের অধিনায়ক শেখ মাহেদি হাসান।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে।
চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী দুই দলই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বিপিএলের একদিন আগে। গতকাল চট্টগ্রামের মালিকান ছেড়ে দিলে দায়িত্ব নেয় বিসিবি। এদিকে পর্যাপ্ত বলের সরবরাহ না থাকায় প্র্যাকটিস না করিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান নোয়াখালীর প্রধান কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের।
বিতর্ক আর বিপিএল পাশাপাশি হাত রেখে চলে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীকে নিয়েও সেই বিতর্ক হলেও এই ম্যাচকে নিয়ে রয়েছে বাড়তি উন্মাদনা। যার মূল কারণ প্রথমবারের মতো বিপিএলে নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশগ্রহণ। দেশের প্রাচীন এই অঞ্চলটির বাসিন্দাদের দল নিয়ে দীর্ঘদিনের চাহিদা থাকলেও এবারই পূরণ হয়েছে সেই স্বপ্ন।
চট্টগ্রাম রয়্যালস একাদশ
মোহাম্মদ নাইম শেখ, মাহমুদুল হাসান জয়, মাহফিজুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম, মাহেদী হাসান (অধিনায়ক), আবু হায়দার, শরিফুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, মুকিদুল ইসলাম, মির্জা বাইগ, মাসুদ গুরবাজ।
নোয়াখালী এক্সপ্রেস একাদশ
মাজ সাদাকাত, হাবিবুর রহমান সোহান, সাব্বির হোসেন, হায়দার আলী, সৈকত আলী (অধিনায়ক), জাকের আলী, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জহির খান, ইহসানউল্লাহ, হাসান মাহমুদ, মেহেদী হাসান রানা
আইএন