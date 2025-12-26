নোয়াখালীকে ১৭৫ রানের লক্ষ্য দিলো চট্টগ্রাম

নোয়াখালীকে ১৭৫ রানের লক্ষ্য দিলো চট্টগ্রাম
বিপিএলের দ্বাদশ আসরের উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। টস জিতে আগে ব্যাটিং করে নোয়াখালীকে ১৭৫ রানের বড় লক্ষ্য দিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
বোর্ডে বড় রান জমা হওয়ার মূল কারিগর ওপেনার মির্জা বাইগ। যদিও তিনি খেলেছেন খুবই ধীরগতিতে। পাকিস্তানের এই ব্যাটার হাসান মাহমুদের করা ইনিংসের শেষ ওভারের শেষ বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন। আউট হওয়ার আগে খেলেন ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৬৯ বলে ৮০ রানের ইনিংস।
কোটি টাকার বিনিময়ে দলে ভেড়ানো নাইম শেখ হতাশ করেছেন। ওপেনিংয়ে নেমে মাত্র ১১ রানেই ধরেন সাজঘরের পথ। মেহেদী হাসান রানার বলে ক্যাচ দেন সাব্বির হোসেনকে। ২৯ রানে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি।
মির্জা বাইগ একপ্রান্ত আগলে খেলেন। অন্যদিকে অল্প বলে বেশি রানের প্রচেষ্টায় ক্যামিও ইনিংস খেলেন মাহফিজুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান জয়। মাহফিজুল ১২ বলে ও ১৩ বলে ১৭ করেন জয়। ১২২ রানে চট্টগ্রাম হারায় ৩ উইকেট। মাজ সাদাকাত ও জহির খান আউট করেন এ দুজনকে।
তবে দুইশো স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করা চট্টগ্রামের অধিনায়ক শেখ মাহেদি হাসান স্বপ্ন দেখান দলের স্কোর দুইশো পার করানোর। কিন্ত ১৩ বলে ২৬ রান করে তিনি ফেরার দুই বল পর ৪ রান করে আবু হায়দার রনিও উইকেট বিলিয়ে দিলে ১৬৫ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় রয়্যালস। দুজনই শিকার সাব্বির হোসেনের।
শেষ ওভারে নোয়াখালীর হাসান মাহমুদ মাত্র ৫ রান খরচ করেন নো-বল করার পরও। তুলে নেন মির্জা বাইগকেও। চেষ্টা করেও বাউন্ডারি আদায় করতে পারেননি মির্জা ও জিয়াউর রহমান। মির্জা আউট হলেও জিয়া অপরাজিত ছিলেন ৬ রানে।
সর্বোচ্চ ২ উইকেট শিকার করেছেন সাব্বির হোসেন। একটি করে শিকার হাসান, রানা, জহির ও মাজের।
আইএন