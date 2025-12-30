খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তামিম-লিটনদের কোয়াবের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তামিম-লিটনদের কোয়াবের শোক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল ৬টায় মারা গেছেন। পুরো দেশের মতো তিনবারের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর প্রয়ানে শোকাহত ক্রিকেটাররাও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তামিম ইকবাল, ইমরুল কায়েস, লিটন দাসরা শোক প্রকাশ করেছেন।
ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফার অ্যাসোসিয়েশন (কোয়াব) খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ বিবৃতি দিয়েছে।
জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও ওপেনার তামিম ইকবাল তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রূহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’
জাতীয় দলের আরেক সাবেক ওপেনার ইমরুল কায়েস লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা বেগম খালেদা জিয়ার মাগফিরাত নসিব করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।’
টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস শোক প্রকাশ করে লিখেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে গভীরভাবে শোকাহত। এই শোকের সময়ে তাঁর পরিবার, স্বজন এবং সমগ্র জাতির প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা।’
ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তাদের সংগঠন কোয়াবও শোক প্রকাশ করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করে সংগঠনটি লিখেছে, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেটারস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গভীরভাবে শোকাহত।
বাংলাদেশের সবার সাথে কোয়াবও তাদের শোক ও দুঃখে শামিল। কোয়াব আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। কোয়াব বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের উন্নয়নে বেগম জিয়ার সমর্থন এবং উৎসাহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শক্তির অন্যতম স্তম্ভ যা আজ বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে তার স্থানে নিয়ে এসেছে। তার আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের প্রার্থনা।’
এসকেডি/আইএন