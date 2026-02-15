পাকিস্তানকে ১৭৬ রানের লক্ষ্য দিলো ভারত
ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ ধুম-ধাড়াক্কা ব্যাটিং, মুহুর্মুহু ছক্কা না হলে কী আর জমে! কলম্বোয় আজ তেমনটা খুব বেশি দেখা যায়নি। ইশান কিশান ৩টি ছক্কা মেরে এই আক্ষেপ ঘোচানোর চেষ্টা করেছেন। তিলক বার্মা, শিবাম দুবে ও রিঙ্কু সিংও একটি করে ছক্কা মারেন।
তাতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানি বোলারদের পিটিয়ে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা।
কলম্বোয় টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগা। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই অভিষেক শর্মার উইকেট হারায় ভারত। কোনো রান না করেই সালমান আলি আগার বলে আউট হন অভিষেক। এরপর অবশ্য ইশান কিশান ও তিলক বার্মা ঝড় তোলেন।
তিলক ২৪ বলে ২৫ রান করে আউট হলেও ঝোড়ো ব্যাটিং চালিয়ে যান ইশান কিশান। ৪০ বরে ৭৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। ছক্কা মারেন ৩টি ও ১০টি মারেন বাউন্ডারি। সূর্যকুমার যাদব করেন ২৯ বলে ৩২ রান। ১৭ বলে ২৭ রান করেন শিবাম দুবে। হার্দিক পান্ডিয়া আউট হন শূন্য রানে। ১১ রান করেন রিঙ্কু সিং।
পাকিস্তান এই শ্যাচে ছয়জন স্পিনার ব্যবহার করে রেকর্ড গড়ে। টি-টোয়েন্টিতে কোনো দল এতগুলো স্পিনার ব্যবহার করেনি। পেসার ছিলেন মাত্র একজন, শাহিন আফ্রিদি। ৩ উইকেট নেন সাইম আইয়ুব, ১টি করে নেন সালমান আগা, শাহিন আফ্রিদি ও উসমান তারিক।
আইএইচএস/