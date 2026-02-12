  2. খেলাধুলা

টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ওমান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৬তম ম্যাচে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা আর ওমান। পাল্লেকেলেতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওমান অধিনায়ক জতিন্দর সিং। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাটিং করবে।

এবারের আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতেছে শ্রীলঙ্কা, হার দিয়ে শুরু করেছে ওমান।

শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), পাভান রত্নায়েকে, কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), দুনিথ ওয়েল্লালাগে, দুশান হেমান্থা, দুশমন্ত চামিরা, মাহেশ থিকশানা, মাথিশা পাথিরানা।

ওমান একাদশ
জতিন্দর সিং (অধিনায়ক), আমির কালিম, হাম্মাদ মির্জা, ওয়াসিম আলি, মোহাম্মদ নাদিম, জিতেন রামানন্দি, বিনায়ক শুক্লা (উইকেটরক্ষক), সুফিয়ান মেহমুদ, নাদিম খান, শাহ ফয়সাল, জে ওডেদ্রা।

