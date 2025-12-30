খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মাশরাফির শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মাশরাফির শোক
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক শোকবার্তায় মাশরাফি লেখেন, ‘কঠিন এই সময়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, তাঁর স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবার প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।’
শোকবার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, রাজনীতির দীর্ঘ পথচলায় নানা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া দেশের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, যা মানুষ স্মরণ করে রাখবে।
স্ট্যাটাসের শেষাংশে মাশরাফি প্রয়াত নেত্রীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে লেখেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেবেন।’
এসকেডি/আইএন