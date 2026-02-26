  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ভারত-জিম্বাবুয়ে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইউরোপা লিগ
রেড স্টার বেলগ্রেড-লিল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ

স্টুটগার্ট-সেল্টিক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ

ভিক্টোরিয়া প্লজেন-প্যানাথিনাইকোস
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ

সেল্তা ভিগো-স্যালোনিকা
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লাইভ

নটিংহাম ফরেস্ট-ফেনারবাচ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লাইভ

