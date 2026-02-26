টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ভারত-জিম্বাবুয়ে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
রেড স্টার বেলগ্রেড-লিল
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ
স্টুটগার্ট-সেল্টিক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ
ভিক্টোরিয়া প্লজেন-প্যানাথিনাইকোস
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লাইভ
সেল্তা ভিগো-স্যালোনিকা
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লাইভ
নটিংহাম ফরেস্ট-ফেনারবাচ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লাইভ
আইএইচএস/