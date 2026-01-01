টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালস

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত ছিল বিপিএলের দুদিনের খেলা। দুদিন বিরতির পর মাঠে ফিরেছে খেলা। বদলে গেছে সূচিও, বাতিল হয়েছে চট্টগ্রাম পর্ব। আর বেড়েছে সিলেটের মাঠে খেলা।

আজ বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ঢাকা ক্যাপিটালস ও সিলেট টাইটান্স। সিলেট ও ঢাকার লড়াইয়ে টস জিতেছে ঢাকা। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। ফলে আগে ব্যাটিং করবে সিলেট।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বছরের প্রথম দিন সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টায়। গত ৩০ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত হওয়ার দিন দিনের খেলায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল সিলেট ও চট্টগ্রাম এবং সন্ধ্যায় ঢাকা ও রংপুর।

ঢাকা ও সিলেট দুই দলই পেয়েছে একটি করে জয়ের দেখা। সিলেট যদিও খেলেছে দুই ম্যাচ আর ঢাকা একটি। ঢাকা নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারিয়েছে রাজশাহীকে। আর উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমে রাজশাহীর বিপক্ষে হারের পর নোয়াখালীর বিপক্ষে নাটকীয় জয় পায় সিলেট।

