প্রকাশিত: ০২:৪৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ওমরজাইয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে সিলেটের বড় সংগ্রহ

টস হেরে শুরুটা ভালো হলো না, শুরুতেই দুই উইকেট নাই। এরপর পারভেজ হোসেন ইমন ও সাইয়ুম আইয়ুব মিলে হাল ধরেন। আর শেষ দিকে ঢাকার বোলারদের উপর তাণ্ডব চালান সিলেটের আফগান ব্যাটার আজমতউল্লাহ ওমরজাই। তার বিষ্ফোরক ফিফটিতে শেষ তিন ওভারে সিলেটের স্কোরবোর্ডে যোগ হয় ৪৭ রান আর বড় সংগ্রহ গড়ে সিলেট।

বিপিএলে মঙ্গলবার দিনের প্রথম খেলায় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং করে ১৭৩ রান করে সিলেট টাইটান্স। ২৪ বলে ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন ওমরজাই।

এদিন শুরুতেই ওপেনার রনি তালুকদারকে হারায় সিলেট। তৃতীয় ওভারে সালমান মির্জার অফ স্টাম্পের বাইরে করা লেংথ ডেলিভারিটি লং অনের সীমানা পার করতে চেয়েছিলেন রনি। তবে মিড অনে সেটি দারুণ দক্ষতায় তালুবন্দি করেন সাব্বির রহমান। সাত বলে ১১ রান করা রনি ফিরে গেলে ১৫ রানে সিলেটের ওপেনিং জুটি ভাঙে।

দ্রুত রান তোলার মিশন নিয়ে ৩ নম্বরে নামলেও উইকেটে থিতু হতে পারেননি সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। চতুর্থ ওভারে তাসকিনের অফ স্টাম্পের বাইরের ফুলার লেংথের বলটি ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে খেলতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ আউট হন তিনি। ফেরার আগে সিলেটের অধিনায়ক করেন ৭ বলে ৬ রান। দলীয় ২২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় সিলেট। এরপর সাইয়ুম আইয়ুব ও পারভেজ হোসেন ইমন মিলে হাল ধরার চেষ্টা করেন। জুটিতে ৬৪ উঠলেও রান তোলার গতি ছিল খুবই কম। ৩৪ বলে ২৯ রান করে ফেরেন সাইম। এরপর ইমনও ফেরেন দ্রুতই। তার ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। ৩২ বলের ইনিংসে দুটি করে চার ও ছক্কা হাঁকান এই বাহাতি ব্যাটার।

আফিফ হোসেনও পারেননি দ্রুত রান তুলতে। ১১ বলে ১৩ রান করে বোল্ড হন তিনি। তবে শেষ দিকে ইথান ব্রুকস ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই মিলে দারুণভাবে শেষ করেন ইনিংস। ১৮তম ওভারে আসে ২২ রান, ওমরজাই একাই নেন ২১। পরের ওভারে ২৪তম বলে ফিফটি পূর্ণ করেন আফগানিস্তানের এই অলরাউন্ডার।

