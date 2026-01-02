  2. খেলাধুলা

৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ঢাকা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
টপ অর্ডারদের ব্যর্থতায় সিলেট টাইটান্সের কাছে ৬ রানে হেরে যায় ঢাকা ক্যাপিটালস। শামীম হোসেন পাটোয়ারির ৪৩ বলে ৮১ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের পরও জিততে পারেনি ঢাকা।

সেই ক্ষত নিয়ে আজ শুক্রবার আবারও মাঠে নেমেছে ঢাকা। চট্টগ্রামের বিপক্ষে মাঠে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি মোহাম্মদ মিঠুনদের। পাওয়া প্লেতে ২ উইকেট হারানোর পর ৮.৪ ওভার শেষে ৪৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে দলটি।

জাতীয় দলে টি-টোয়েন্টিতে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করা সাইফ হাসানের ব্যাট হাসছে না বিপিএলে। দলীয় ৩ রানে সাজঘরে ফিরেছেন ১ রান করে প্রথম ওভার করা শরিফুলের শেষ বলে।

এরপর আবারও শরিফুল আক্রমণ করেন ঢাকা শিবিরে। জুবাইদ আকবরি ২ রান করে ফিরলে ২৯ রানে ২ উইকেট হারায় রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। দলের বোর্ডে ১০ রান যোগ হতেই ৩৯ রানে ৩ উইকেটের পতন হয় ২১ রান করা উসমান খানকে তানভীর ইসলামকে বিদায় করলে।

হাল ধরতে পারেননি গতকাল দুর্দান্ত ইনিংস খেলা শামীম হোসেনও। শেখ মাহেদি হাসানের বলে স্টাম্পিং হন তিনি মাত্র ৪ রান করে। ফলে ৪৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপাকে আছে ঢাকা।

তানভীর আবারও আঘাত হানলে ৮ রান করে মোহাম্মদ মিঠুন আউট হন ৮ রান করে। ফলে পতন হয় ৫ উইকেটের।

এই প্রতিবেদন লেখার আগ পর্যন্ত ৮.৪ ওভার শেষে ঢাকার রান ৫ উইকেটে ৪৬ রান।

