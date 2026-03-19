  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে বজ্রপাতে ছেলের মৃত্যু, বাবা হাসপাতালে

জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বজ্রপাতে ঠাকুর চাঁন (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তার বাবা জনারদন (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৮ মার্চ) রাত সোয়া ১টার দিকে উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের রেগুলেটর এলাকায় ছোট ফেনী নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

ঠাকুর চাঁন মুছাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জেলেপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং জনারদনের (৪৫) ছেলে। আহত জনারদনও একই এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রাতে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে বাবা ও ছেলে নদীর পাড়ে বেঁধে রাখা মাছ ধরার নৌকা দেখতে যান। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তারা দুজন আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলেই ঠাকুর চাঁনের মৃত্যু হয়।

এদিকে রবিউল হোসেন নামের আরেক যুবক নিজের তরমুজ ক্ষেতে পাহারা দেওয়ার সময় বজ্রপাতের শব্দ ও আলোর প্রভাবে আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইমার্জেন্সি মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. আব্দুল করিম বলেন, ‘বাবা ও ছেলেকে বজ্রপাতের পর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আমরা ছেলেকে মৃত অবস্থায় পাই। তার বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।’

ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/এএসএম

