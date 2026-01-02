‘বিপিএলই আমাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়েছে’

‘বিপিএলই আমাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়েছে’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিয়মিত মুখ মোহাম্মদ আমির। নিজের পঞ্চম আসরে খেলছেন সিলেট টাইটান্সের জার্সিতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০১৫ সালে এই টুর্নামেন্ট দিয়েই বড় মঞ্চে ফিরেছিলেন আমির। সেখানেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল ফিরে আসার রাস্তা। যে পথ একসময় নিয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আলোয়। সময়, পরিশ্রম আর পারফরম্যান্স মিলিয়ে সেই অধ্যায়টা আজও আমিরের কাছে বিশেষ। এটা স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই এই বাঁহাতি পেসারের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার গল্প থেকে শুরু করে মুস্তাফিজুর রহমান, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি বিন মুর্তজাকে নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই তারকা পেসার। বিপিএলকে কেন নিজের ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট মনে করেন, বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের কীভাবে দেখেন এবং ভবিষ্যতে কোচিংয়ের দায়িত্ব পেলে কী করতে চান—সবই উঠে এসেছে জাগো নিউজের সঙ্গে এই আলাপচারিতায়।
বিপিএলের পরিচিত মুখ আপনি, যে কারণে অনেক জানাশোনা। সেখান থেকে একটি জিনিস পরিবর্তন করতে চাইলে, সেটা কী হবে
আমির: একটি জিনিস পরিবর্তন করা—সত্যি বলতে অনেক কিছুই আছে। তবে আমি মনে করি উইকেট আরও ভালো হতে পারে। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে এখনকারটা ভালো। যদি দেখেন, ম্যাচগুলো খুব কাছাকাছি হচ্ছে। ক্রিকেটের মান উন্নত হচ্ছে। তাই আমি আসলে কিছু পরিবর্তনের কথা বলতে পারি না।
তবে হ্যাঁ, তারা যদি আরও বেশি তরুণ খেলোয়াড়কে সুযোগ দেয়, সেটা ভালো হবে। আমি দুই-তিনজন তরুণ খেলোয়াড় দেখেছি, তারা খুব ভালো এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু তাদের যত্ন নিতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে।
গতকাল শামীম হোসেন পাটোয়ারী দারুণ একটি ইনিংস খেলেছে, আপনি বোলিংয়ে ছিলেন শেষ ওভারে?
আমির: সত্যি বলতে, বিপিএলে দেখা সেরা ইনিংসগুলোর একটি। সে দারুণ কিছু শট খেলেছে। একজন বোলার হিসেবে বললে, তার কাছে এমন সব শট আছে যেগুলো দিয়ে সে বোলারদের সামলাতে পারে। তার বাংলাদেশের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।
একটা সময় আপনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন, কিন্তু বিপিএলের মাধ্যমে আবার ফিরে এসেছিলেন।
আমির: হ্যাঁ, বিপিএলই ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পথ। তার আগে আমি পাকিস্তানে মাত্র পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলাম। এখানে চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে খেলি, ভালো পারফর্ম করি। তামিম ভাই অধিনায়ক ছিলেন। সেটাই ছিল আমার ফিরে আসার রাস্তা। বিপিএল আমার হৃদয়ের খুব কাছের, কারণ এই টুর্নামেন্টই আমাকে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়ে এনেছে।
বিপিএল কি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বড় ভূমিকা রাখে
আমির: দেখেন সামনে বিশ্বকাপ রয়েছে শ্রীলঙ্কা ও ভারতে। এখানকার কন্ডিশনও প্রায় একই। এখানে ব্যাটসম্যানদের জন্য চ্যালেঞ্জিং, বিশেষ করে ঢাকায়। তবে বিপিএল পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ারে বড় ভূমিকা রাখে।
বর্তমান সময়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন
আমির: আমার মনে হয় সে বাংলাদেশে এবং বিশ্বের সেরাদের একজন। সে দিন দিন আরও ভালো হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার ফিটনেস। সে ফিট আছে, শিখতে চায়, প্রতিদিন শিখছে এবং প্রতিদিন আরও ভালো করছে।
সেক্ষেত্রে আপনার প্রিয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার কে
আমির: আমার প্রিয়—আমার ভালো বন্ধু শান্ত। শান্ত আমার ভালো বন্ধু এবং আমি তাকে একজন খেলোয়াড় হিসেবে খুব পছন্দ করি। সে দারুণ খেলোয়াড়।
সাকিব আল হাসান সম্পর্কে কি বলবেন
আমির: আমি সাকিব ভাইকে ২০১৫-১৬ সাল থেকে চিনি। সে আমার মতোই একটু আগ্রাসী, কিন্তু সে খুব ভালো মানুষ। সম্প্রতি টি-টেনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে ভালো করছে। সে বাংলাদেশের একজন বড় অ্যাম্বাসেডর। সে অনেক কিছু দিয়েছে, অনেক পারফর্ম করেছে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটে তার বিশাল ভূমিকা আছে।
আপনি মাশরাফি বিন মুর্তজার সঙ্গে অনেক ক্রিকেট খেলেছেন। ক্রিকেটার হিসেবে তাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন
আমির: আমি তার সঙ্গে অনেক খেলেছি, তিনি তখন সিলেট স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক ছিল। আমি তাকে খুবই বিনয়ী মানুষ হিসেবে পেয়েছি এবং সে আমার ভালো বন্ধু। আমি দুই দিন আগেই তার সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক মানুষ তাকে অনেক সম্মান করে। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অবদান রেখেছেন। আমি শুধু তাকে শুভকামনা জানাতে চাই।
২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনার বলে বিরাট কোহলির ক্যাচ মিস হয়েছিল তখন আপনার মাথায় কী চলছিল
আমির: সে সময়টা খুব বেশি ছিল না ভাবার। আমি তখনও ভাবছিলাম ফখরের নো বলের কথা, যেটার পর সে সেঞ্চুরি করেছিল। বিরাট একজন বড় খেলোয়াড়। আমি ভাবছিলাম, এটা আবার হতে দেওয়া যাবে না। সে যদি সেঞ্চুরি করে, ভারত ট্রফি জিতে যাবে।
২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালের স্পেলটা নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ কথা বলবে?
আমির: যেমন আমরা ওয়াসিম ভাইয়ের ১৯৯২ সালের স্পেল নিয়ে কথা বলি, তেমনি এই প্রজন্ম আমার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের সেই স্পেল নিয়ে কথা বলছে। এটা আমার জীবনের সেরা স্পেল।
বিসিবি যদি কখনো আপনাকে পেস বোলিং কোচ বা মেন্টর হতে বলে?
আমির: আমি খুব খুশি হবো। এবং অবশ্যই করতে চাই।
