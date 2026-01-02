টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
জাকের ও শান্তর জায়গা হচ্ছে না বিশ্বকাপ স্কোয়াডে
‘জাকের আলী অনিক কি বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি দলে থাকবেন? ক্রমাগত খারাপ খেলার পাশাপাশি দৃষ্টিকটুভাবে বারবার প্রায় একই শট খেলতে গিয়ে আউট হবার পরও কি জাকের আলীকে বিবেচনায় আনবেন নির্বাচকরা? ওদিকে ব্যাটার কোটায় নাজমুল হোসেন শান্তর দিকে চোখ নির্বাচকদের? টেস্ট অধিনায়ককে কি আবার টি টোয়েন্টি দলে ফিরিয়ে বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়া হবে? এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিলো বেশ কয়েকদিন ধরেই।
শেখ মেহেদীর সঙ্গে স্পিন অপশন থাকছেন কারা? লেগি রিশাদ হোসেন আর বাঁহাতি নাসুম আহমেদই শুধু বিবেচনায়? বাড়তি অপশন হিসেবে তানভীর কিংবা রাকিবুল, কেউ কি থাকবেন?
কবে আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা? তা নিয়েও আছে প্রশ্ন।
যতদূর জানা গেছে দল চুড়ান্ত। নির্বাচকরা বিশ্বকাপের নিয়ম মেনে ১৫ সদস্যের দল সাজিয়ে বোর্ডে জমা দিয়ে দিয়েছেন। এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের অনুমোদনের পর আগামীকাল ৩ জানুয়ারী নাগাদ তা ঘোষণা হতে পারে। নির্বাচকরা বিশ্বকাপ স্কোয়াড নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।
দল নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারো মুখ থেকে একটি কথা বেরিয়ে না এলেও জাগো নিউজের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ১৫ জনের সম্ভাব্য বিশ্বকাপ স্কোয়াড বেরিয়ে এসেছে। পাঠকদের কৌতূহল মেটাতেই ও বিশ্বকাপ স্কোয়াড সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা দিতেই আসলে এ প্রতিবেদন।
জাগো নিউজের হাতে যে ১৫ জনের খেলোয়াড় তালিকা এসেছে, সেই দলে জায়গা জায়গা হয়নি জাকের আলী অনিকের। বারংবার টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ব্যর্থ জাকের আলী বিবেচনায় বাইরে। জাকের আলীকে বাইরে রেখেই সাজানো হয়েছে দল।
কেউ কেউ আবার টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি ফিরে পাওয়া এবং এবারের বিপিএলের প্রথম দিনই সেঞ্চুরি করা রাজশাহীর দলপতি নাজমুল হোসেন শান্তর কথাও বেশ জোরেসোরে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তকেও রাখা হয়নি দলে।
এছাড়া পেসার রিপন মন্ডল এবং দই বাঁহাতি স্পিনার বিশেষ করে তানভীর ইসলামকে নিয়েও আছে চাপা গুঞ্জন। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাদের অন্তর্ভুক্তির গুঞ্জনও আছে ক্রিকেট পাড়ায়।
কিন্তু যতদূর জানা গেছে, পেসার রিপন মন্ডল আর বাঁহাতি স্পিনার তানভীর কারোই জায়গা হয়নি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। নির্বাচকরা গত এক বছর যারা খেলেছেন, তাদের মধ্য থেকেই ১৫ জনকে চূড়ান্তভাবে বেছে নিয়েছেন। দলে নেই কোনো নতুন মুখ। এমনকেউ নেই যিনি দুই বছর আগে ছিলেন তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
নিকট অতীত ও সাম্প্রতিক সময়ে যারা খেলেছেন, তাদের মধ্য থেকেই দল সাজানো হয়েছে। দল সাজাতে গিয়ে আবহাওয়া ও উইকেট অহগ্রাধিকার পেয়েছে। বলে রাখা ভালো, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা ৪টি। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচও আছে। টাইগারদের প্রথম ৩ ম্যাচই কোলকাতার ইডেন গার্ডেনে। নেপালের সাথে শেষ ম্যাচটিই শুধু মুম্বাই। আরব সাগরের তীরবর্তী শহরটিতে ঠান্ডার তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকার কথা। তারপরও এখন উপমহাদেশে প্রচন্ড শীত।
ঢাকা ও কোলকাতার তাপমাত্রা প্রায় একই রকম। দুই শহরেই সন্ধ্যা নামতেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে। সাথে শিশিরও প্রচুর। যেহেতু সব খেলাই রাতের আলোয়, তাই শিশির ভেজা পিচে বাড়তি স্পিনারের চেয়ে বাড়তি পেসারই ডিমান্ড করে। টিম ম্যানেজমেন্ট কি এসব মাথায় রেখে বাড়তি স্পিনারের বদলে বাড়তি পেসার দিয়ে দল সাজাবেন? স্কোয়াডে ব্যাটার ৭ নাকি ৮ জন?
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সম্ভাব্য স্কোয়াডে আছেন ৭ জন প্রতিষ্ঠিত বাটসম্যান (তানজিদ তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস, পারভেজ ইমন, তাওহিদ হৃদয়, শামিম পাটোয়ারি ও নুরুল হাসান সোহান)।
পেসার রাখা হয়েছে ৫ জন। জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদ ও তরুণ রিপন মন্ডলের।
পেসার কোটায় আছেন তাসকিন, মোস্তাফিজ, শরিফুল, সাইফউদ্দিন ও তানজিম সাকিব। শেষের দুইজনের ব্যাটিংটা তাদের দলে থাকায় সহায়ক ভুমিকা রেখেছে।
এর বাইরে যথারীতি ৩ স্পিনার শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ।
তানভীর ইসলাম আর রকিবুলের একজন হয়তো থাকতেন, কিন্তু যেহেতু সময়, পরিবেশ বুঝে পেসার বেশি (৫ জন) নেয়া হয়েছে, তাই দলে স্পিনার বলতে একজন করে অফস্পিনার শেখ মেহেদী, বাঁহাতি নাসুম আর লেগি রিশাদ।
শেষ মুহূর্ত মানে আজ (২ ডিসেম্বর) রাতে আর কাল ৩ ডিসেম্বর অতিনাটকীয় কিছু না ঘটলে কিংবা শেষ মুহূর্তে কোন রদবদল না ঘটলে যাদের কথা বলা হলো, তাদের দিয়েই হয়তো সাজানো হবে ২০২৬ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ স্কোয়াড।
আরেকটি কথা – বিপিএলে পারভেজ ইমনকে চার নম্বরে খেলতে দেখে যারা অবাক হয়েছেন, তারা আর বিস্মিত না হওয়ার অনুরোধ। জাতীয় দলেও ইমনকে চারে খেলানোর কথাই নাকি ভাবা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য ওপেনার দুজন; তানজিদ তামিম আর সাইফ হাসান। কেউ বেশী খারাপ হলে হিসেব অন্য। না হয় এটাই চলবে। লিটন দাসকে তিন নম্বর আর পারভেজ ইমনকে চারে ধরেই সম্ভাব্য লাইনআপ তৈরি করা হয়েছে।
এরপর তাওহিদ হৃদয় আর শামীম পাটোয়ারি। এই ৬ জন একাদশে ৬ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার ধরেই দল সাজানো হয়েছে বলে জানা গেছে। আর ব্যাকআপ কিপার ও বাড়তি ব্যাটারের ভূমিকায় থাকবেন নুরুল হাসান সোহান।
আসুন এক নজরে দেখে নেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টাইগারদের স্কোয়াড:
তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস, পারভেজ ইমন, তাওহিদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন , শেখ মেহেদি, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন, তানজিম সাকিব।
এআরবি/আইএন