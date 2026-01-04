মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে সেটা ন্যক্কারজনক: সংস্কৃতি উপদেষ্টা

মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে সেটা ন্যক্কারজনক: সংস্কৃতি উপদেষ্টা
ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের চাপের মুখে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমানকে। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে স্কোয়াড থেকে মোস্তাফিজকে ছেঁটে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার পর চলছে একের পর এক সমালোচনা। অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সম্প্রচারকারীদের আইপিএল সম্প্রচার না করার অনুরোধ করেছেন। একইসঙ্গে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলাগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের জন্য ক্রিকেট বোর্ডকে আইসিসিতে আবেদন করতেও বলেছেন তিনি।
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার মতো নিন্দা জানিয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তটিকে ‘ন্যক্কারজনক’ বলে অভিহিত করেছেন।
গতকাল শনিবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে ফারুকী লিখেন, ‘আইপিএলে মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে, সেটা ন্যক্কারজনক। এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকেরা ঘৃণার রাজনীতি দেখতে পেয়েছেন এবং ব্যথিত হয়েছেন।’
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ঘটনায় মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া হয়েছে আইপিএল থেকে। তবে ভারতের সংখ্যালঘু নির্বাচনের অভিযোগটা আরও গুরুতর। কিছুদিনা আগে এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এ বিষয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা লিখেছেন, ‘আপনারা জানেন গত কিছুদিন ধরে ভারতে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে উদ্বেগ জানিয়েছে। এই ঘটনাও একই মোটিভ দ্বারা প্রভাবিত কি না, সেটা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট মহল খতিয়ে দেখবে। ভবিষ্যতে আমাদের ক্রিকেট বা ফুটবল টিম সেখানে কতটা নিরাপদ, এটাও দেখা হবে নিশ্চয়ই।’
গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত নিলামে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি দামে কিনেছিল কেকেআর।
