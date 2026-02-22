  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ: ফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-লিভারপুল
সরসারি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-লেভান্তে
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মি.
বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’
আতালান্তা-নাপোলি
সরাসরি, রাত ৮টা
ডিএজেডএন

এসি মিলান-পার্মা
সরাসরি, রাত ১১টা
ডিএজেডএন

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।