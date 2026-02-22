টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ: ফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-লিভারপুল
সরসারি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-লেভান্তে
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মি.
বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
আতালান্তা-নাপোলি
সরাসরি, রাত ৮টা
ডিএজেডএন
এসি মিলান-পার্মা
সরাসরি, রাত ১১টা
ডিএজেডএন
আইএইচএস/