ট্রাম্প দেশকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন, মনে করেন বেশিরভাগ মার্কিনি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের গতিপথ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলে নতুন এক জনমত জরিপে উঠে এসেছে। তার ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণের আগের দিন প্রকাশিত এনপিআর/পিবিএস নিউজ/ম্যারিস্ট জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক মনে করেন, ট্রাম্প দেশকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন।
গত ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি পরিচালিত ওই জরিপে ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, ট্রাম্প দেশের পরিবর্তন ‘খারাপের দিকে’ নিয়ে যাচ্ছেন। তার প্রথম মেয়াদের একই সময়ের তুলনায় এই হার ১৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। এপ্রিলের তুলনায়ও এই নেতিবাচক মতামত ৪ পয়েন্ট বেড়েছে।
এখানে দলীয় বিভাজন স্পষ্ট। ডেমোক্র্যাটদের ৯০ শতাংশ মনে করেন, এক বছর আগের তুলনায় দেশ এখন খারাপ অবস্থায় আছে। বিপরীতে, ৮২ শতাংশ রিপাবলিকান মনে করেন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।
মার্কিনিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাও কমেছে। ২০২৫ সালের মার্চে ৪৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক একমত ছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও আদালতের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার যে কাঠামো, তা কার্যকরভাবে কাজ করছে। নতুন জরিপে এই হার নেমে এসেছে ৩২ শতাংশে।
গত জানুয়ারিতে পিউ রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত আরেকটি জরিপেও দেখা গেছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের পদক্ষেপগুলো খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। সেখানে মাত্র ২৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বলেন, তারা প্রেসিডেন্টের সব বা অধিকাংশ নীতি ও পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন।
রিপাবলিকানদের মধ্যেও ট্রাম্পের সমর্থন কমেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রিপাবলিকান বা রিপাবলিকানপন্থি ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করতেন, দায়িত্ব পালনের জন্য ট্রাম্পের মানসিক সক্ষমতা রয়েছে। জানুয়ারিতে এই হার কমে দাঁড়ায় ৬৬ শতাংশে।
একই সময়ে, অফিসে ট্রাম্পের নৈতিক আচরণ নিয়ে ইতিবাচক মতামত দেওয়া রিপাবলিকানদের হার ৫৫ শতাংশ থেকে কমে ৪২ শতাংশে নেমে এসেছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসব পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান মেরুকরণের প্রতিফলন। দ্বিতীয় মেয়াদে নীতিগত সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবস্থান—সব মিলিয়ে জনমতের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
