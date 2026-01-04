ওয়ানডে দলে গিল ফিরলেও বিশ্রামে হার্দিক

ওয়ানডে দলে গিল ফিরলেও বিশ্রামে হার্দিক
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে ফিরলেন শুভমান গিল। ঘরের মাঠে হতে যাওয়া এই সিরিজে ফিটনেস ছাড়পত্র পেলে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পাচ্ছেন শ্রেয়াস আইয়ার।
দলে ফিরেছেন মোহাম্মদ সিরাজ, তবে হার্দিক পান্ডিয়াকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টের মাঝেপথে মাঠ ছাড়েন গিল ঘাড়ের চোটে। ফিরেছিলেন টি-টোয়েন্টি ম্যাচ সিরিজ দিয়ে। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চোট পাওয়ার পর প্রথমবার স্কোয়াডে ফিরলেন আইয়ার।
সিরাজ সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের হয়ে ওয়ানডে খেলেছিলেন। এরপর নিয়মিতভাবে টেস্ট দলে ছিলেন এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে হায়দরাবাদের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে অংশ নেন।
ঘরের মাঠে হওয়া প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জেতা দল থেকে বাদ পড়েছেন তিলক ভার্মা, ধ্রুব জুরেল ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। এই তিন ক্রিকেটারের পরিবর্তে দলে এসেছেন গিল, আইয়ার ও সিরাজ। ওই সিরিজে তিলক ও জুরেল কোনো ম্যাচ খেলেননি, যদিও রায়পুরে চার নম্বরে নেমে ১০৫ রান করেছিলেন গায়কোয়াড়।
দলে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে আছেন গিল, আইয়ার, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও যশস্বী জয়সওয়াল। উইকেটকিপারদের মধ্যে আছেন লোকেশ রাহুল ও রিশাভ পন্ত।
ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা ও নীতিশ কুমার রেড্ডি আছেন অলরাউন্ডার হিসেবে। স্পিনারদের মধ্যে স্কোয়াডে আছেন স্পিনার কুলদীপ যাদব। পেস আক্রমণে আছেন হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, আর্শদিপ সিং ও মোহাম্মদ সিরাজ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিসিসিআইয়ের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে বিশ্রামে হার্দিক পান্ডিয়া। এখন পর্যন্ত এক ম্যাচে ১০ ওভার বোলিং করার জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্সের ছাড়পত্র পাননি হার্দিক।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ১১ জানুয়ারি ভাদোদরায়। দ্বিতীয় ম্যাচ ১৪ জানুয়ারি রাজকোটে এবং তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে ১৮ জানুয়ারি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হবে।
ভারতের ওয়ানডে দল:
শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), শ্রেয়াস আইয়ার (সহ-অধিনায়ক)*, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, মোহাম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, কুলদীপ যাদব, রিশাভ পন্ত (উইকেটকিপার), নীতিশ কুমার রেড্ডি, আর্শদিপ সিং ও যশস্বী জয়সওয়াল।
*ফিটনেস ছাড়পত্র সাপেক্ষে।
আইএন