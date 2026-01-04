সিডনিতে ১৩৮ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার এমন একাদশ

সিডনিতে ১৩৮ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার এমন একাদশ
ইতোমধ্যেই ৩-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অজিদের দাপুটে পারফরম্যান্সে সুবিধাই করতে পারেনি ইংল্যান্ড। তাই শেষ টেস্টে এসে একাদশ সাজানোর ক্ষেত্রে এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া।
বিশেষজ্ঞ কোনো স্পিনার না নিয়েই একাদশ সাজিয়েছে অজিরা। সিডনির মাঠে ১৩৮ বছরে প্রথমবার কোনো স্পিনার না নিয়েই মাঠে নামলো তারা। অভিষেক হয়েছে বো ওয়েবস্টারের।
টড মারফিকে নামানোর সংকেত থাকলেও রাখা হয়নি একাদশে। নামানো হয়েছে দুই অলরাউন্ডার বো ওয়েবস্টার ও ক্যামেরন গ্রিনকে। বিশেষজ্ঞ কোনো স্পিনার ছাড়াই ১৮৮৮ সালের পর প্রথমবার এসসিজিতে অস্ট্রেলিয়া একাদশ সাজালো।
ওয়েবস্টার একাদশে সুযোগ পেয়েছেন ঝাই রিচার্ডসনের জায়গায়। তাসমানিয়ার এই ক্রিকেটার পেস ও স্পিন দুটোই করতে পারেন। সিডনিতে প্রয়োজনে তাকে স্পিন করতেও বলা হতে পারে।
এই টেস্টে দিয়ে অ্যাশেজে অভিষেক হচ্ছে ইংল্যান্ডের ম্যাথু পটসের। ক্যারিয়ারের ১১তম টেস্টটি তার ক্যারিয়ারে অ্যাশেজের প্রথম। চোটের কারণে জোফরা আর্চার, মার্ক উড ও গাস অ্যাটকিনসন ছিটকে যাওয়ায় শেষ ভরসা হিসেবে দলে আছেন পটস।
আইএন