স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
খারাপ আবহাওয়ায় থামলো সিডনিতে ইংল্যান্ডের দাপুটে শুরু

অ্যাশেজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে প্রথম দিনটা ইংল্যান্ডের জন্য আশাব্যাঞ্জকই বলা চলে। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর ইংল্যান্ডের হাল ধরেন জো রুট ও হ্যারি ব্রুক। আলোক স্বল্পতা ও বৃষ্টিতে ৪৫ ওভারের পর দিনের খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ১৫৪ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন জো রুট ও হ্যারি ব্রুক।

প্রথম দিনের খেলা শেষে ইংল্যান্ডের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ৩ উইকেটে ২১১। রুট ৭২ ও ব্রুক ৭৮ রানে অপরাজিত আছেন। ১৫৪ রানের জুটিটি চলমান সিরিজে ইংলিশদের সর্বোচ্চ।

টানা চার টেস্টে টস জিতেছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেও ৫৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে পড়ে বিপদে। ২৭ রান করে বেন ডাকেট মিচেল স্টার্কের বলে ক্যাচ দেন। জ্যাক ক্রলি ১৬ রানে এলবিডব্লিউ হন নেসারের বলে এবং বোল্যান্ডের বলে জ্যাকব বেথেল ১০ রানে আউট হন।

১৮৮৮ সালের পর প্রথমবার সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া একাদশ সাজিয়েছে কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই।

