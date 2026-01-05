সিডনি টেস্ট
রুটের রেকর্ডের দিনে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় হেড
টেস্ট ক্যারিয়ারের ৪১তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন জো রুট। ছুঁয়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংকে। যৌথভাবে সর্বকালের সেরাদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন রুট।
সিডনিতে অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে আউট হওয়ার আগে ১৫ চারে ১৬০ রানের ইনিংস খেলেছেন রুট। তার এই ইনিংসে ভর করে ৩৮৪ রানে অলআউট হয়েছে ইংল্যান্ড।
জবাবে ২ উইকেটে ১৬৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। এখন তারা পিছিয়ে ২১৮ রানে।
আউট হয়েছেন জ্যাক ওয়েদারল্যান্ড (২১) আর মার্নাস লাবুশেন (৪৮)। দুটি উইকেটই নিয়েছেন বেন স্টোকস।
সেঞ্চুরির দ্বারপ্রান্তে আছেন ট্রাভিস হেড। ৯১ রানে অপরাজিত তিনি। তার সঙ্গে ১ রান নিয়ে ব্যাট করছেন নাইটওয়াচম্যান মাইকেল নেসার।
এমএমআর