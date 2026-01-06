  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১০:৩৩ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
‘আমরা ভারতে স্বাগত জানাই, বাংলাদেশ আসবে কিনা তাদের ভাবতে হবে’

এক মোস্তাফিজ-ইস্যুতে সরগরম দুই দেশের ক্রিকেটপাড়া। ধর্মীয় কারণে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমানকে। যার জেরে এবার ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ বয়কট করার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের।

এরই মধ্যে আইসিসির কাছে বাংলাদেশ আবেদন জানিয়েছে, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টাইগারদের ম্যাচগুলো যেন ভারতের বাইরে নেওয়া হয়। কেননা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেখানে নিরাপদ বোধ করছেন না বাংলাদেশিরা।

বিসিবির এমন অনড় অবস্থান পর এবার মুখ খুলেছেন ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং। তার কথা, ভারত সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, কিন্তু আসা না-আসাটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত।

বার্তা সংস্থা এএনআইকে হরভজন সিং বলেন, ‘গত কয়েক দিনের ঘটনায় বাংলাদেশ ভারতে আসতে চাইছে না। বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আইসিসি এখন তাদের অনুরোধের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই দেখার বিষয়। আমরা সবাইকে ভারতে স্বাগত জানাই, কিন্তু তারা আসবে কি না-সেটা তাদের নিজেদের ভাবতে হবে।’

এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

