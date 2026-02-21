টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সুপার এইট
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সরাসরি, দুপুর ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-বার্নলি
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-লিডস ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার সিটি-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম-বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ১১.৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
সোসিয়েদাদ-ওভিয়েদো
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
বেতিস-ভায়েকানো
সরাসরি, রাত ৯.১৫ মি.
বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ১১.৩০ মি.
বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো-এসপানিওল
সরাসরি, রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএইচএস/