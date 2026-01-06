  2. খেলাধুলা

বিসিসিআইয়ে আলোচনা হয়নি, মোস্তাফিজ বাদ তবে কার নির্দেশে?

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
বিসিসিআইয়ে আলোচনা হয়নি, মোস্তাফিজ বাদ তবে কার নির্দেশে?

প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর এক খবর। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছাঁটাই করার বিষয়ে নাকি জানতেনই না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) অধিকাংশ কর্তা। বোর্ডের কোনও বৈঠকও হয়নি এই বিষয়ে। আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের কর্তারাও কিছু জানতেন না।

বিসিসিআই-এর একটি সূত্র থেকে ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ জানাচ্ছে, বোর্ডের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, মোস্তাফিজকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না। কেকেআরকে বলা হবে, মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে ছেড়ে দিতে।

আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত বোর্ডের এক কর্তা বলেন, ‘আমরা নিজেরাও সংবাদমাধ্যম থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম। কোনও আলোচনা হয়নি। আমাদের থেকে কোনো পরামর্শও নেওয়া হয়নি।’

বোঝাই যাচ্ছে, মোস্তাফিজকে ছাঁটাই করার ব্যাপারে ‘সর্বোচ্চ পর্যায়’ অনড় ছিল। সিদ্ধান্ত শুধু বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শনিবার মোস্তাফিজকে নিয়ে বিসিসিআই সচিব শইকীয়া বলেছিলেন, ‘সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারণে বিসিসিআই আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরকে একটি নির্দেশ দিয়েছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেকেআর পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে চেয়ে আবেদন করলে বোর্ড তাদের অনুমতি দেবে।’

এই ঘটনার জেরে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে, তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছে, তাদের ম্যাচ যেন শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এখানেই শেষ নয়। সোমবার বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় দেশে আইপিএল সম্প্রচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইপিএল সংক্রান্ত কোনও কিছু সম্প্রচার করা যাবে না।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।