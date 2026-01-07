  2. খেলাধুলা

বিপিএল

নাসিরের বিধ্বংসী ব্যাটিং, আবারও হারলো নোয়াখালী

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
তলানীর দুই দলের মুখোমুখি লড়াই। এর মধ্যে ঢাকা ক্যাপিটালস আগে অন্তত একটি ম্যাচ জিতেছিলো। নোয়াখালী এক্সপ্রেস একটি ম্যাচও জেতেনি। আজ দলটির সামনে ছিল প্রথম ম্যাচ জয়ের সুযোগ। কিন্তু এবারও পারলো না তারা। নাসির হোসেনের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে আবারও পরাজয়ের বৃত্তে আটকে থাকলো তারা।

নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে টানা ৫ম হারের স্বাদ দিলো ঢাকা ক্যাপিটালস। হারালো ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। নোয়াখালীর করা ১৩৩ রান তাড়া করতে নেমে ১৪.১ ওভারে (৩৫ বল হাতে রেখে) জয় তুলে নিলো ঢাকা। ৫০ বলে ৯০ রান করে অপরাজিত থাকলেন নাসির হোসেন।

১৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দারুণ বিপদে পড়েছিল ঢাকা ক্যাপিটালস। শূন্য রানে রহমানুল্লাহ গুরবাজ আউট হয়ে যান। দলীয় ১৪ রানের মাথায় ফিরে যান আবদুল্লাহ আল মামুন।

এরপরই মাঠে নেমে ঝড় তুলতে শুরু করেন নাসির হোসেন। ইরফান শুককুরকে নিয়ে ৫৯ রানের জুটি গড়েন তিনি। যেখানে শুককুর মাত্র ১২ রান করে আউট হয়ে যান। ৭৩ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ার পর বাকি কাজ ইমাদ ওয়াসিমকে নিয়ে সেরে নেন নাসির হোসেন। ৪র্থ উইকেটে জুটি গড়েন ৬১ রানের। ফলে কারণে ১৪.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ঢাকা ক্যাপিটালস।

৫ ম্যাচ শেষে ২ জয়ে এখন ঢাকার পয়েন্ট ৪। অন্যদিকে একটি ম্যাচও না জেতা নোয়াখালীর পয়েন্ট শূন্য এবং তারা রয়েছে টেবিলের একেবারে তলানীতে।

