মাঠের পাশে বজ্রপাত, পরিত্যক্ত এসএ টি-টোয়েন্টির ম্যাচ

মাঠের পাশে বজ্রপাত, পরিত্যক্ত এসএ টি-টোয়েন্টির ম্যাচ
দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টি-টোয়েন্টি লিগের জোবার্গ সুপার কিংস ও পার্ল রয়্যালসের ম্যাচটি শেষ হয়েছে পয়েন্ট ভাগাভাগিতে। বজ্রপাতের কারণে এক ইনিংস পর ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার জোহনসবার্গে পার্ল রয়্যালসের আমন্ত্রণে আগে ব্যাটিং করতে নেমে জোবার্গ সুপার কিংস ১৮৭ রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ম্যাচের শুরু থেকেই আকাশ মেঘলা থাকায় শঙ্কা ছিল ম্যাচ পুরো সময় মাঠে গড়ানো নিয়ে। যদিও বৃষ্টি না হলেও মাঠে পাশে বজ্রপাত হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত কারণে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা যায়নি।
পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ায় পয়েন্ট টেবিলে জোবার্গের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে। এবং পার্ল রয়েছে তিনে। দুই পরের ম্যাচটি আগামী ১৯ জানুয়ারি বোল্যান্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
চলমান এসএ টি-টোয়েন্টিতে এটি চতুর্থ ম্যাচ যা কিনা কোনো ফল ছাড়াই শেষ হলো। লিগটির কোনো সংস্করণে এটিই সর্বাধিক পরিত্যক্ত ম্যাচের রেকর্ড। জোহানেসবার্গে পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনাট দ্বিতীয়।
ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার আগে জোবার্গের বোর্ডে রান জমা হয় ৬ উইকেটে ১৮৭। ওপেনার জেমস ৪৩ বলে ৩ ছক্কা ও ৯ চারে ৪৩ বলে ৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ডু প্লেসি ৩৯ ও ৩০ রান করেন ম্যাথু ডি ভিলিয়ার্স। পার্লের হয়ে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন সিকান্দার রাজা। সমান একটি করে পেয়েছেন মোকোয়েনা, হার্দুস ভিলিজোয়েন ও মুজিব উর রহমান।
আইএন