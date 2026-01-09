ক্রিকেটারদের স্বার্থ নিয়ে কথা বললেও ভিন্ন খাতে নেওয়া হচ্ছে: কোয়াব সভাপতি

ক্রিকেটারদের স্বার্থ নিয়ে কথা বললেও ভিন্ন খাতে নেওয়া হচ্ছে: কোয়াব সভাপতি
তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলে আখ্যা দিয়েছেন বিসিবি পরিচালক ও অর্থ কমিটির প্রধান নাজমুল ইসলাম। এরপর থেকেই দেশের ক্রিকেটে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্রিকেটারদের সংগঠন এবং ক্রিকেটাররা এর প্রতিবাদ জানায়। তবে এ নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে।
কোয়াব সভাপতি বলছেন, এখন সংগঠন হিসেবে ক্রিকেটারদের স্বার্থ দেখতে গেলেও সেটাকে ভিন্ন খাতে নেওয়া হচ্ছে।
সিলেটে ঢাকা ক্যাপিটালসের টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে কোয়াব। সেখানে সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন, মেহেদী হাসান মিরাজ, সাইফ হাসান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মুমিনুল হক, সাব্বির রহমান, শামীম হোসেন পাটোয়ারিরা উপস্থিত ছিলেন।
ক্রিকেটারদের পোস্ট নিয়ে মিঠুন বলেন, ‘আমরা ক্রিকেটারদের সংগঠন (কোয়াব), আমরা দেখব ক্রিকেটারদের স্বার্থ। ক্রিকেটারদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে গেলেও সেটাকে ভিন্ন খাতে নেওয়া হচ্ছে।’
একই সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে মেহেদী হাসান মিরাজ বলেন, ‘আমরা চাই সুষ্ঠু সমাধান, ক্রিকেটকে আলাদা রাখা আমাদের চাওয়া। বিসিবি আমাদের গার্ডিয়ান, আশা করি তারা সঠিক পদক্ষেপ নিবে।’
এসকেডি/আইএন